В Карелии рецидивист получил три года колонии за избиение подруги кочергой

Житель села в Олонецком районе осужден за причинение своей подруге тяжкого вреда здоровью, сообщили в прокуратуре Карелии.

В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимый, находясь в одном из домов по улице Советская в селе Видлица в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, вызванной ревностью, нанес женщине несколько ударов металлической кочергой. Женщина "получила" открытый перелом большеберцовой кости, который квалифицирован как тяжкий вред здоровью.

При этом мужчина совершил данное преступление уже будучи судимым за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Приговором Олонецкого районного суда подсудимый признан виновным в избиении подруги. Он осужден на 3 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Кроме того, судом удовлетворен иск прокурора Олонецкого района о взыскании с подсудимого в интересах Территориального фонда обязательного медицинского страхования республики стоимости затрат на лечение потерпевшей в размере более 45 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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