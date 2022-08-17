В Карелии рецидивист украл 11 чугунных батарей и сдал на металлолом

В Кеми мужчина вывез с частной территории 11 чугунных радиаторов и стал фигурантом уголовного дела.

В кемскую полицию поступила информация о хищении имущества с территории одной из городских организаций. Неизвестный похитил 11 чугунных радиаторов, рассказали в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – безработного 33-летнего ранее неоднократно судимого за совершение краж житель Кеми. По версии полиции, мужчина подъехал на личном автомобиле к зданию организации, деятельность которой приостановлена. Он зашел на огороженную территорию, приметил отопительные приборы, взял их и по одному погрузил в машину. В дальнейшем он отправился в пункт приема металлолома и сбыл похищенное. Вырученные деньги – 8 000 рублей – потратил на личные нужды.

В настоящее время следователями возбуждено и расследуется уголовное дело о краже. Фигурант дал признательные показания.

Ранее сообщалось, житель Карелии сдал в металлолом гусеничную ленту чужого трактора.