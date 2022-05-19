В Карелии рецидивист украл восемь шкафов для газовых баллонов и сдал их на металлом

В Беломорском районе мужчина с криминальным прошлым демонтировал восемь ящиков для газовых баллонов, принадлежащих муниципальному предприятию.

В полицию Беломорска поступила информация, что неизвестные похитили металлические шкафы для хранения газовых баллонов. Они находились в собственности муниципальной организации. Причинённый ущерб составил 12 500 рублей, рассказали в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого — 28-летнего ранее судимого горожанина. Он дал признательные показания. Мужчина рассказал, что взял монтировку и, пока никто не видит, демонтировал 8 ящиков для газовых баллонов. Затем, соврав, что конструкции ему были якобы безвозмездно отданы, он попросил приятеля помочь доставить их в пункт приёма металлолома. Похищенное беломорчанин сбыл, а вырученные деньги потратил на покупку продуктов и алкоголя.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Ведётся дознание.

Ранее сообщалось, житель Карелии распилил и сдал на металлолом чужой автомобиль.