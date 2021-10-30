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В Карелии рецидивист вломился в дом пенсионера и на глазах хозяина опустошил холодильник

Новости. Криминал
10:39, 30 Октября 2021
фото: © shutterstock.com/Andrey_Popov

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В Кондопоге ранее судимый мужчина украл сыр и мясо из холодильника на глазах испуганного хозяина дома.

По сообщению МВД Карелии, кондопожскую полицию поступило заявление от 65-летнего горожанина. Он сообщил, что в его дом проник неизвестный и открыто похитил продукты на сумму свыше 800 рублей.

Вечером пенсионер находился дома один и услышал стук в дверь. Пока он шёл открывать, незнакомец выбил замок и проник внутрь. С силой оттолкнув пожилого мужчину, он направился к холодильнику и забрал всё, что там было: сыр, мясопродукты и другие продукты.

Полицейские установили, что к преступлению причастен ранее судимый за имущественные преступления 49-летний местный житель. Он дал признательные показания.

По словам подозреваемого, в тот день он отправился к бывшей супруге, чтобы занять денег, но дома её не застал. Затем он отправился к теще, которой тоже не оказалось. Он стал стучаться в соседний дом, но и там ему не открыли. Тогда мужчина решил идти напролом и вышиб дверь.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее рецидивист вынес из магазина в Петрозаводске дорогие духи, ударив женщину-продавца.

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