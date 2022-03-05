В Карелии рецидивист воспользовался моментом и разорил чужой холодильник

Исчезновение сосисок и тушенки из частного дома раскрыли полицейские в Муезерском районе, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Муезерского района обратился бдительный местный житель, рассказавший о краже.

Заявитель, присматривавший за пустующим домом 53-летнего соседа, обнаружил следы взлома. Кто-то повредил оконную раму, а из холодильника пропали сосиски, тушёное мясо и другие консервы. Ущерб превысил 2 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили личность причастного к преступлению 46-летнего ранее судимого мужчину. Подозреваемый рассказал, что знал об отъезде владельца дома. Воспользовавшись моментом, он проник в жильё, разорив чужой холодильник.

По статье «кража» в данный момент возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.