В Карелии рецидивист вынес из частного дома лодочный мотор с удочками и попал под стражу

Житель Сегежи обворовал частный дом, когда его хозяин был на работе, сообщили в МВД Карелии.

В начале августа в полицию Сегежского района обратился 56-летний горожанин. Он сообщил, что неизвестные через окно проникли в его дом и украли различный электроинструмент, радиоприемник, газовую горелку, лодочный мотор, два рыболовных спиннинга и палатку. Мужчина пояснил, что это произошло, когда он был на работе.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 33-летний ранее судимый местный житель. Мужчина дал признательные показания. Он рассказал, что краденые вещи хранил у знакомых. Из похищенного ему удалось продать только лодочный мотор, остальное оперативники изъяли.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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