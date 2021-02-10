В Карелии рецидивист вывез на санках из чужого гаража оборудование на 80 тысяч рублей

В Кеми полицейские поймали ранее судимого 22-летнего молодого человека, обокравшего гараж.

По информации МВД Карелии, в начале января в полицию Кемского района обратился 49-летний житель Кеми. Он сообщил, что из его гаража пропало дорогостоящее имущество: два комплекта автомобильных колес, два лодочных мотора и лодочных бака, бензогенератор, пускозарядное устройство и другая техника. Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей.

Полицейские нашли большую часть похищенных вещей в заброшенном здании недалеко от гаража. Под подозрением в совершении преступления оказался ранее судимый за кражи 22-летний местный житель.

Молодой человек признался, что в чужой гараж проник ночью, отжав ворота. С собой он унес лишь небольшую часть вещей, остальное вывез на санках в укромное место, рассчитывая забрать позже.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее рабочий на стройке в Петрозаводске пропил инструменты своих коллег.