В Карелии родители смогут обновить детский гардероб только онлайн

Вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов ответил на вопрос о работе детских магазинах одежды и обуви.

В четверг, 23 апреля, состоялся онлайн-вебинар с участием вице-премьера правительства и главы Минэка Карелии.



Родителей беспокоит ситуация с невозможностью одеть ребенка по сезону. С наступлением весны нужно покупать новую одежду и обувь, поскольку дети растут, и то, что они носили осенью, уже вряд ли подойдет сейчас.



"По детским магазинам одежды и обуви – пока нет решения о том, чтобы разрешить им розничную торговлю. Разрешается только дистанционная торговля. Есть магазины, которые уже сориентировались. На Маркетплейс уже есть компании, которые предлагают детскую одежду и обувь с доставкой", – отметил Родионов.



По словам Дмитрия Родионова, открыть детские магазины невозможно из-за ограничительных мер.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков поручил еженедельно проводить вебинары. "Начиная с этой недели, руководители министерств и ведомств будут выходить на "прямую линию", в режиме онлайн рассказывать о проводимой работе и отвечать на вопросы наших граждан", – сообщил Парфенчиков на своей странице в соцсети.