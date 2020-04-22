890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Полиция Петрозаводска разыскивает "алиментщика" 1
22.04.2020 16:12
Первый клиент "Баренц групп" получил в банке "президентскую" льготную ипотеку под 6,5% 1
22.04.2020 21:26
Ночью в Петрозаводске сгорел большой частный дом 1
Сегодня 09:13
Парфенчиков присоединился к флешмобу в поддержку медиков 1
Сегодня 08:05
Животные национального парка Карелии попали на видео
22.04.2020 17:40
Глава Петросовета предложил снизить ставку единого налога на вмененный налог для предпринимателей 2
22.04.2020 17:01

В Карелии родители смогут обновить детский гардероб только онлайн

Новости. Общество
13:09, 23 Апреля 2020
фото: © shutterstock.com
Загрузка...

Вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов ответил на вопрос о работе детских магазинах одежды и обуви.

В четверг, 23 апреля, состоялся онлайн-вебинар с участием вице-премьера правительства и главы Минэка Карелии.

Родителей беспокоит ситуация с невозможностью одеть ребенка по сезону. С наступлением весны нужно покупать новую одежду и обувь, поскольку дети растут, и то, что они носили осенью, уже вряд ли подойдет сейчас.

"По детским магазинам одежды и обуви – пока нет решения о том, чтобы разрешить им розничную торговлю. Разрешается только дистанционная торговля. Есть магазины, которые уже сориентировались. На Маркетплейс уже есть компании, которые предлагают детскую одежду и обувь с доставкой", – отметил Родионов.

По словам Дмитрия Родионова, открыть детские магазины невозможно из-за ограничительных мер.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков поручил еженедельно проводить вебинары. "Начиная с этой недели, руководители министерств и ведомств будут выходить на "прямую линию", в режиме онлайн рассказывать о проводимой работе и отвечать на вопросы наших граждан", – сообщил Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.04.2020, 20:05
В Карелии подтверждены восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией
19.04.2020, 14:10
Автоинспекторы поймали пьяного водителя в поселке Карелии
20.04.2020, 10:51
Крупный штраф за нарушение самоизоляции жителям Карелии больше не грозит
19.04.2020, 09:51
Один из заболевших коронавирусом в Карелии попал в реанимацию
20.04.2020, 12:14
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами
17.04.2020, 09:17
Еще шесть человек заболели коронавирусом в Карелии, среди них - младенец

Чтиво

Сегодня 10:25
Без политики
Защити себя от обстоятельств
В условиях весны нынешнего года как никогда актуальным стало слово "защита": защита здоровья, финансовая защита, наконец, защита от активизировавшихся мошенников.
Эхо Сандармоха? 12
21.04.2020 16:07
Какие практики и инструменты помогут пережить режим ограничений 1
20.04.2020 12:25
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»