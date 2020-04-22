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В Карелии с начала месяца госпитализированы 167 больных пневмонией

Новости. Общество
09:54, 23 Апреля 2020
фото: © страница вконтакте Михаила Охлопкова
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За минувшие сутки в больницы республики были доставлены 13 человек с внебольничной пневмонией.

Всего с 1 апреля в больницы с таким диагнозом попали 167 человек, 26 – умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода), сообщил глава Карелии на своей странице "ВКонтакте".

Летальных случаев за сутки нет.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19. В большинстве случаев проводится компьютерная томография.

Напомним, от пневмонии умерли 79-летний мужчина и 51-летняя женщина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией и патологией органов дыхания.

 

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-04-23 10:22:44
Так с чем борются власти с пневмонией , короновирусом или с населением ? И с чем более успешно ? Так и не понял . :)
Гость
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