В Карелии с начала месяца госпитализированы 167 больных пневмонией

За минувшие сутки в больницы республики были доставлены 13 человек с внебольничной пневмонией.

Всего с 1 апреля в больницы с таким диагнозом попали 167 человек, 26 – умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода), сообщил глава Карелии на своей странице "ВКонтакте".

Летальных случаев за сутки нет.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19. В большинстве случаев проводится компьютерная томография.

Напомним, от пневмонии умерли 79-летний мужчина и 51-летняя женщина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией и патологией органов дыхания.