В Карелии с трудом продается имущество арестованных политиков

Часы Нелидова и квартира Романова «зависли» на торгах, рассказали в УФССП Карелии.

В Управлении службы судебных приставов по Карелии прошла пресс-конференция, в ходе которой были подведены итоги 2022 года.

Отвечая на вопросы журналистов, на пресс-конференции рассказали о судьбе имущества известных политиков Карелии, осужденных в разное время за различные преступления.

В частности, выяснилось, что в республике не могут полностью продать имущество бывшего главы Карелии Андрея Нелидова, осужденного за взятки в 2018 году. В 2022 году Нелидов вышел на свободу после ходатайства об условно-досрочном освобождении.

Имущество экс-губернатора было выставлено на торги. В частности, в августе прошлого года приставы объявили о продаже медалей и часов на общую сумму более чем 4,5 миллиона рублей.

Как объяснили на пресс-конференции, именно с этим связана долгая реализация — имущество слишком «специфическое», и желающих купить его находится не слишком много.

Также до сих пор продается недвижимость бывшего вице-спикера карельского парламента Ивана Романова, осужденного за педофилию. Двухуровневую квартиру и гаражный бокс не могут реализовать еще с 2020 года.

А вот внедорожник бывшего спикера Петросовета Геннадия Боднарчука не ушел с молотка по другой причине — дело об аресте его имущества было направлено на пересмотр.