В Карелии семьи с детьми от 3 до 16 лет начали получать выплаты в 10 тысяч рублей

С 1 июня начались единовременные выплаты семьям с детьми от 3 до 16 лет, сообщили в Пенсионном фонде республики.

Пенсионный фонд Карелии направил в кредитные организации республики 670 млн 920 тыс. рублей для осуществления единовременных выплат. Сегодня выплата будет доставлена 48 106 семьям, оформившим заявления на детей, до 25 мая включительно. По заявлениям, поданным с 26 по 28 мая, выплата будет произведена 2 июня. Далее выплаты будут производиться ежедневно, через 8 рабочих дней с даты подачи заявления, рассказали в Пенсионном фонде.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с Указом Президента семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Средства будут предоставлены на каждого ребенка, рожденного с 11.05.2004 по 30.06.2017, независимо от наличия права на материнский капитал.

Обратиться за выплатой в электронном виде можно только через Портал госуслуг. Также предусмотрена возможность личного обращения как в территориальный орган ПФР, так и в МФЦ – в режиме предварительной записи. Опекунам за выплатой можно обратиться только лично, также по предварительной записи.

Ранее детский омбудсмен России предложила включить подростков 16 и 17 лет на выплаты 10 тысяч за коронавирус.