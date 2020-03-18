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В Карелии семья убитого в полицейской машине мужчины раскрыла детали трагедии

Новости. Криминал
15:05, 19 Марта 2020
фото: ИТАР-ТАСС/Сергей Карпов
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"Столица на Онего" выяснила возможные обстоятельства убийства задержанного в полицейской машине в Петрозаводске.

В Петрозаводске 28 февраля произошло убийство в полицейской машине. Жертвой преступления стал 23-летний житель Соломенного Михаил А. По версии следствия, смертельное ножевое ранение ему нанес задержанный мужчина, с которым Михаил оказался в одном спецотсеке патрульной машины.

Нападавший нанес удар жертве в область шеи ножом. Эту информацию подтверждают данные документа, оформленного медиками на месте ЧП (копия есть в редакции). Убийство могло произойти, когда двух задержанных привезли на прохождение медицинского освидетельствования у нарколога.

"Михаила вывели, а второго не вывели. Не могли разбудить…. Не могли его поднять. Михаила привели обратно. А того-то так и оставили в машине. Михаила привели обратно, посадили в машину. Полицейские в этот момент там что-то писали; документы заполняли, видать. Машина не ехала, она стояла. Ну и что ему там в голову взбрело, рядом который сидел тоже в этой полицейской машине... Вытащил ножик этот. Складной ножик у него был. И ударил Михаила. Сонную артерию перерезал", – рассказала тетя убитого Надежда М.

Подробности читайте далее.

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