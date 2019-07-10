В Карелии сгорело два автомобиля

Огонь уничтожил иномарку и ВАЗ, сообщили в МЧС Карелии.

Во вторник, 9 июля, в 8.46 пожарно-спасательное подразделение привлекалось для ликвидации пожара в автомобиле Chery на Пряжинском шоссе. А 10 июля в 3.03 горела "Нива" (ВАЗ 2131) в Поросозере.

Автомобили сгорели.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.