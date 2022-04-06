В Карелии шесть человек пострадали в столкновении машин на встречной полосе

В результате аварии на встречной полосе травмы получили шесть человек.

Авария произошла в четверг, 7 апреля, в Калевальском районе, информирует ГИБДД. На 152 км. + 800 м. автодороги Кепа — Госграница столкнулись два легковых автомобиля.

По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля «Renault Logan» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем «LADA Kalina».

В результате столкновения пострадали 6 человек — две пассажирки «Renault» (50 и 22 лет), четыре пассажира «LADA» (женщины — 83, 66, 42 лет и 16-летняя школьница).