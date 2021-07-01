В Карелии скоропостижно скончался бывший мэр Сортавалы

Умер бывший бывшего Глава местного самоуправления Сортавалы Валерий Варья.

Администрация Сортавальского городского поселения сообщила о преждевременной кончине Валерия Альбертовича Варья, который был мэром города с 1991 по 2002 годы.

Валерий Варья родился в 1953 году Сортавале. Он окончил Петрозаводский государственный университет. Работал председателем Сортавальского районного агропромышленного объединения. Занимал пост заместителя председателя Исполкома Сортавальского Совета, начальника территориального отдела Министерства заготовок РСФСР. В 1990 году был избран председателем Сортавальского городского Совета. С 1991 был мэром Сортавалы, в апреле 1994 году вновь избран главной местного самоуправления.

В администрации Сортавалы приносят соболезнования родным и близким Валерия Альбертовича.