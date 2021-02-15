В Карелии следователи проверяют обстоятельства гибели задохнувшихся пенсионеров

В Прионежском районе проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины и женщины, сообщает карельский Следком
Как сообщают в Следкоме, 13 февраля в одном из частных домов в поселке Деревянка Прионежского района были обнаружены тела 64-летнего мужчины и его 91-летней матери. Ранее пожилые мужчина и женщина перестали выходить на связь со своими родственниками.
По предварительным данным, их смерть наступила от отравления продуктами горения при нарушении правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
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