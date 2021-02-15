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В Карелии следователи проверяют обстоятельства гибели задохнувшихся пенсионеров

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16:09, 16 Февраля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Михаил Метцель
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В Прионежском районе проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины и женщины, сообщает карельский Следком

Как сообщают в Следкоме, 13 февраля в одном из частных домов в поселке Деревянка Прионежского района были обнаружены тела 64-летнего мужчины и его 91-летней матери. Ранее пожилые мужчина и женщина перестали выходить на связь со своими родственниками.

По предварительным данным, их смерть наступила от отравления продуктами горения при нарушении правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. 

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Комментарии

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кир
2021-02-16 16:26:53
Всегда печи топили.
Гость
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