В Карелии следователи проверяют обстоятельства гибели задохнувшихся пенсионеров

В Прионежском районе проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины и женщины, сообщает карельский Следком

Как сообщают в Следкоме, 13 февраля в одном из частных домов в поселке Деревянка Прионежского района были обнаружены тела 64-летнего мужчины и его 91-летней матери. Ранее пожилые мужчина и женщина перестали выходить на связь со своими родственниками.

По предварительным данным, их смерть наступила от отравления продуктами горения при нарушении правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.