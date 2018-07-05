Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
09:08, 05 Июля 2018
фото: oreninform.ru

В Карелии собака укусила женщину за ногу

По теме

В Карелии ищут свидетелей смертельного ДТП, в котором погибла 18-летняя девушка
04.07.18 10:47
Два человека пострадали в ДТП на трассе в Карелии
03.07.18 19:11
ВИДЕО: "Кушай банан, подкрепляйся!", - в Карелии на трассу вышел медведь
03.07.18 07:25
Все новости
Загрузка...

В Лоухском районе оштрафовали двоих владельцев собак за нарушения требований общественной безопасности.

"В первом случае в вечернее время в апреле 2018 года собака бесконтрольно бегала в районе жилых домов и проявила агрессию, облаяв женщину. Другая собака набросилась на проходившую по аллее пенсионерку и укусила ее за ногу, причинив телесные повреждения", - сообщает карельская прокуратура.

В отношении хозяев собак были возбуждены административные дела. В результате каждый из владельцев животных получил штраф в размере 500 рублей.

По теме

В Карелии ищут свидетелей смертельного ДТП, в котором погибла 18-летняя девушка
04.07.18 10:47
Два человека пострадали в ДТП на трассе в Карелии
03.07.18 19:11
ВИДЕО: "Кушай банан, подкрепляйся!", - в Карелии на трассу вышел медведь
03.07.18 07:25
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
vilis
2018-07-05 10:19:34
Мне интересно, по какому принципу работает карельская прокуратура? Как они отбирают, кому помогать, а кому отписки писать? Покусаный ребёнок, для них менее важен, чем тётенька?
Детей можно в расход, новых нарожают? Или может эта тётенька чья-то родственница?
Хотелось бы получить внятный ответ от карельской прокуратуры, но пока получаю лишь отписки.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.06.2018, 21:30
ФОТО: От Волочковой, показавшей грудь, отвернулась дочь
30.06.2018, 18:22
ВИДЕО: В Петрозаводске идет эвакуация торговых центров
28.06.2018, 15:57
На рыбалке в Карелии погиб известный дизайнер из Ярославля
30.06.2018, 17:33
ФОТО: Из торговых центров в Петрозаводске эвакуировали посетителей
30.06.2018, 13:18
ВИДЕО: Что происходит на Дне города в эту минуту
28.06.2018, 10:39
Дмитриева заподозрили в сексуальном насилии

Аналитика

02.07.2018 11:29
Политкухня
Ничего не боится 7
Одной из причин начинающихся непопулярных в России реформ политологи обоснованно называют "растущую политическую самоуверенность президента".
"Мы учили людей бороться за свои права"
02.07.2018 11:27
Офтальмологический центр Карелии расширяется
29.06.2018 13:57
Заплатили и забыли 1
28.06.2018 12:43
"Деревне отрубают голову" 7
27.06.2018 17:17
Вся аналитика

Чтиво

03.07.2018 11:19
Без политики
Александр Ершов. Свой среди других 1
"Я ни разу не пожалел, что принял приглашение работать в Прионежской сетевой компании".
Приходи за здоровьем вовремя
03.07.2018 09:25
Самоотверженно и безбашенно
02.07.2018 12:32
Благодатная свадьба 2
27.06.2018 16:01
архив чтиво

Медиа

Выступление Корнелюка на Дне города в Петрозаводске
01.07.2018 15:35
все фото и видео

Опрос

Довольны ли вы качеством ямочного ремонта в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»