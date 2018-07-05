В Карелии собака укусила женщину за ногу

В Лоухском районе оштрафовали двоих владельцев собак за нарушения требований общественной безопасности.

"В первом случае в вечернее время в апреле 2018 года собака бесконтрольно бегала в районе жилых домов и проявила агрессию, облаяв женщину. Другая собака набросилась на проходившую по аллее пенсионерку и укусила ее за ногу, причинив телесные повреждения", - сообщает карельская прокуратура.

В отношении хозяев собак были возбуждены административные дела. В результате каждый из владельцев животных получил штраф в размере 500 рублей.