В Карелии собака укусила женщину за ногу

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В Лоухском районе оштрафовали двоих владельцев собак за нарушения требований общественной безопасности.
"В первом случае в вечернее время в апреле 2018 года собака бесконтрольно бегала в районе жилых домов и проявила агрессию, облаяв женщину. Другая собака набросилась на проходившую по аллее пенсионерку и укусила ее за ногу, причинив телесные повреждения", - сообщает карельская прокуратура.
В отношении хозяев собак были возбуждены административные дела. В результате каждый из владельцев животных получил штраф в размере 500 рублей.
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