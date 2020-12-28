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В Карелии собрали более 800 подарков для одиноких пенсионеров

Новости. Общество
13:25, 29 Декабря 2020
фото: © ГБУ СО "КЦСОН РК"
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Общественная организация "Берегиня" и Комплексный центр социального обслуживания населения республики подвели итоги благотворительной акции "Обыкновенное чудо".

Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию на территории республики, в акции приняли участие более 500 жителей Петрозаводска и районов Карелии. Совместными усилиями взрослые и дети, детсадовцы и школьники,  собрали более 800 подарков, что позволило сотворить настоящее чудо для всех подопечных пожилого возраста Центра, которые особенно нуждающихся сейчас в поддержке, сообщили организаторы акции.

С 25 декабря социальные работники начали передавать подарки одиноким бабушкам и дедушкам.

"Уютные свёрточки, самодельные открытки, трогательные детские поделки, - поверьте, пожилые подопечные испытывают самые радостные и добрые эмоции накануне праздников, а сколько благодарных слов и искренних пожеланий прозвучало в адрес участников благотворительной акции! Несмотря на то, что акция "Обыкновенное чудо" официально закончилась 25 декабря, неравнодушные горожане продолжают приносить подарки. Самая приятная новость: ни один из подопечных не остался без праздничного сюрприза , а значит, чудеса под Новый год случаются!" – пишут в паблике Центра.

Ранее сообщалось, что пакеты с праздничным настроением передала мэрия Петрозаводска в Дом престарелых.

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