В Карелии сообщили о возобновлении рейсов между Петрозаводском и Кондопогой

Автовокзал Петрозаводска проинформировал жителей республики о возобновлении маршрута между двумя городами.

Как сообщили в паблике автовокзала Петрозаводска, с 21 октября возобновляется выполнение рейсов по маршруту № 133 «Петрозаводск — Кондопога ЭКСПРЕСС»

Автобус будет отправляться из Петрозаводска в 13.00 и в 16.15, а из Кондопоги — в 14.30 и в 17.45.

В паблике напомнили, что из-за ремонта здания автовокзала автобусы отходят от центрального входа железнодорожного вокзала. Билеты продаются в пригородных кассах ЖД вокзала. В Кондопоге билеты можно купить непосредственно у водителя.