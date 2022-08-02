В Карелии состоящая на учете у психиатра женщина «вытрясла» из 87-летней бабушки деньги

Жительницу Сегежи, напавшую на пенсионерку из-за 650 рублей, могут направить на принудительное лечение.

Полицейские в Сегеже обратились в суд с ходатайством о применении к 32-летней местной жительнице принудительных мер медицинского характера — направить женщина на лечение. Поводом для этого стало разбирательство сотрудников МВД в происшествии, которое произошло в конце мая.

В одном из городских дворов к 87-летней сегежанке обратилась малознакомая женщина. О ней пенсионерка знала лишь имя, и тот факт, что она проживает в соседнем доме. Та попросила одолжить 60 рублей, и бабушка не отказала. Спустя некоторое время просительница показалась на пороге квартиры пожилой горожанки. Гостья вела себя агрессивно и требовала деньги. Получив отказ, схватила за ворот халата хозяйку, стала трясти. Сильно испугавшись, та потянулась за кошельком. Оттуда молодая визитерша выхватила все купюры, таким образом похитив 650 рублей, скрылась.

Сильно встревоженная происшествием бабушка почувствовала недомогание. На выручку пришли соседи.

В дальнейшем следствием установлено, что привлечь к ответственности за грабеж обидчицу нельзя. Та состоит на учете у нарколога и психиатра. Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов, женщина не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Уголовное дело направлено в суд.