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Новости. Криминал
10:13, 17 Июля 2019
фото: © Сергей Мальгавко/ТАСС, Юрий Смитюк/ТАСС

В Карелии сотрудник ГИБДД попался на поборах с дальнобойщиков с перегрузом

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Петрозаводский городской суд приговорил сотрудника ГИБДД к условному сроку заключения за получение взяток от водителей большегрузных автомобилей, сообщили "Столице на Онего" в прокуратуре Карелии.

Приговор сейчас уже бывшему сотруднику ГИБДД во вторник огласила судья Елена Голяева. Он обвинялся по ч.3 ст.290 УК РФ – "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия".

По версии следствия, с марта по август 2018 года Алексеев брал по 1 тысяче рублей с водителей автомобилей, которые имели перегруз. Такую схему ему предложил также бывший работник ГИБДД, который предупреждал товарища, что в его сторону едет определенный автомобиль.

Всего инспектор получил 17 тысяч рублей.

Дело рассматривалось в особом порядке.

Суд приговорил Алексеева к 3 годам условного заключения с 4 годами испытательного срока и штрафом 340 тысяч рублей. Осужденный также на 5 лет лишен права занимать определенные должности на муниципальной и государственной службе.

Из ГИБДД он был уволен.

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