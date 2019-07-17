В Карелии сотрудник ГИБДД попался на поборах с дальнобойщиков с перегрузом

Петрозаводский городской суд приговорил сотрудника ГИБДД к условному сроку заключения за получение взяток от водителей большегрузных автомобилей, сообщили "Столице на Онего" в прокуратуре Карелии.

Приговор сейчас уже бывшему сотруднику ГИБДД во вторник огласила судья Елена Голяева. Он обвинялся по ч.3 ст.290 УК РФ – "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия".

По версии следствия, с марта по август 2018 года Алексеев брал по 1 тысяче рублей с водителей автомобилей, которые имели перегруз. Такую схему ему предложил также бывший работник ГИБДД, который предупреждал товарища, что в его сторону едет определенный автомобиль.

Всего инспектор получил 17 тысяч рублей.

Дело рассматривалось в особом порядке.

Суд приговорил Алексеева к 3 годам условного заключения с 4 годами испытательного срока и штрафом 340 тысяч рублей. Осужденный также на 5 лет лишен права занимать определенные должности на муниципальной и государственной службе.

Из ГИБДД он был уволен.