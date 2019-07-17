В Карелии сотрудник ГИБДД попался на поборах с дальнобойщиков с перегрузом

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Петрозаводский городской суд приговорил сотрудника ГИБДД к условному сроку заключения за получение взяток от водителей большегрузных автомобилей, сообщили "Столице на Онего" в прокуратуре Карелии.
Приговор сейчас уже бывшему сотруднику ГИБДД во вторник огласила судья Елена Голяева. Он обвинялся по ч.3 ст.290 УК РФ – "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия".
По версии следствия, с марта по август 2018 года Алексеев брал по 1 тысяче рублей с водителей автомобилей, которые имели перегруз. Такую схему ему предложил также бывший работник ГИБДД, который предупреждал товарища, что в его сторону едет определенный автомобиль.
Всего инспектор получил 17 тысяч рублей.
Дело рассматривалось в особом порядке.
Суд приговорил Алексеева к 3 годам условного заключения с 4 годами испытательного срока и штрафом 340 тысяч рублей. Осужденный также на 5 лет лишен права занимать определенные должности на муниципальной и государственной службе.
Из ГИБДД он был уволен.
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