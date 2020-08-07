В Карелии сотрудники колоний посмотрели кино про Толстого и "Воскресение души"

УФСИН по Карелии сообщает, что акция носила просветительский характер и должна была укрепить нравственность работников колоний.

Для личного состава управления был организован показ фильма о проведении акции "Воскресение души", сообщает УФСИН по Карелии.

"В фильме говорится о творчестве одного из величайших писателей-романистов мира Л.Н. Толстом, об истории создания произведений, а также о мероприятиях, которые прошли в пенитенциарных учреждениях России в 2019 году во время проведения акции "Воскресение души". Среди участников проекта - сотрудники ФСИН, музейные работники, историки, преподаватели вузов и другие. Данный фильм о проведении акции носит просветительский характер, направлен на совершенствование воспитательной работы с сотрудниками УИС, расширение их кругозора, укрепление нравственных ценностей", - говорится в сообщении УФСИН.

Ранее осужденным РБ-2 в Медвежьегорске был продемонстрирован фильм "Воскресение души". Лента посвящена 120-летию романа великого русского писателя Льва Толстого "Воскресение" о трагической судьбе проститутки Катюши Масловой, которая была безвинно осуждена на каторгу. В романе показан путь нравственного возрождения Катюши и главного героя Дмитрия Нехлюдова, который критически переосмыслил свою жизнь и нашел единственно верный для себя духовный путь.