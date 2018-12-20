В Карелии спасатели более двух часов тушили пожар в частной бане

Пожар произошел в поселке Бочилово Пудожского района, сообщили в МЧС Карелии.

Вечером 19 декабря в 17.40 пожарно-спасательные подразделения Пудожского района и ДПК п. Бочилово привлекались для ликвидации пожара в частной бане на ул. Новой, 14. В 20.00 пожар ликвидирован.

Площадь повреждения – 30 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.