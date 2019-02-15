В Карелии спасатели достали пенсионера из ванны

Вечером 14 февраля в пожарно-спасательную часть Сегежи поступил звонок с просьбой помочь пенсионеру, сообщили в МЧС Карелии.

В 19.16 четверо пожарных Сегежи выехали в квартиру на ул. Гагарина, чтобы помочь пенсионеру. Звонившая женщина рассказала, что ее супруг не может вылезти из ванны, так как ему стало плохо. А сама поднять его она не смогла.

Прибывшие к месту вызова спасатели достали мужчину из ванны и перенесли на кровать.