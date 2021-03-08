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В Карелии спасатели не бросили в беде пса

Новости. Общество
16:20, 09 Марта 2021
фото: pixabay.com / moshehar
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Сотрудники Карельской республиканской поисково-спасательной службы помогли оказавшемуся в беде животному.

Второго марта в Медвежьегорске спасатели вызволили из фундамента недостроенного здания собаку. Об этом информирует Карельская республиканская поисково-спасательная служба. Недостроенный объект, где животное попало в беду, находится на улице Карла Маркса.

Сообщается, что на вызов выехал Медвежьегорский поисково-спасательный отряд. Было задействовано два человека и одна единица техники. Собака была вызволена и не травмирована.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске спасатели освободили попавшую в беду птичку.

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