В Карелии спасатели не бросили в беде пса

Сотрудники Карельской республиканской поисково-спасательной службы помогли оказавшемуся в беде животному.

Второго марта в Медвежьегорске спасатели вызволили из фундамента недостроенного здания собаку. Об этом информирует Карельская республиканская поисково-спасательная служба. Недостроенный объект, где животное попало в беду, находится на улице Карла Маркса.

Сообщается, что на вызов выехал Медвежьегорский поисково-спасательный отряд. Было задействовано два человека и одна единица техники. Собака была вызволена и не травмирована.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске спасатели освободили попавшую в беду птичку.