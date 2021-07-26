В Карелии спасатели опубликовали кадры с места ДТП, где массово пострадали люди

Костомукшские спасатели оказали помощь людям, пострадавшим в аварии на трассе.

Утром 25 июля пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации происшествия на Северо-Западной автомобильной дороге. Об этом информирует паблик костомукшской оперативной службы.

Судя по представленным снимкам, автомобиль вылетел в кювет с дороги. В результате аварии 7 человек получили травмы различной степени тяжести. Они были доставлены в межрайонную больницу Костомукши.

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