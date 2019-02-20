В Карелии спасатели помогли медикам донести больного до машины

Пожарные 19 февраля транспортировали больного до автомобиля скорой помощи в Кондопоге, сообщили в МЧС Карелии.

В 12.36 на пульт пожарно-спасательной службы Кондопоги поступил звонок с просьбой о помощи.

Больной нуждался в госпитализации, но врачи не смогли самостоятельно донести человека до машины.

Прибывшие к месту вызова пожарные транспортировали больного со второго этажа до автомобиля скорой помощи.