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В Карелии станочник-распиловщик сдал детали с МАЗа в металлом и получил два года колонии

Новости. Криминал
14:07, 24 Июня 2021
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Виктор Толочко

В Суоярском районе работник предприятия сдал в металлом с машины детали на 11 тысяч рублей и получил 2 года колонии строго режима, сообщили в прокуратуре Карелии.

Судом установлено, что с декабря 2020 года по февраль 2021 года 32-летний подсудимый, работавший станочником-распиловщиком на одном из предприятий Суоярви, снимал с МАЗа запчасти. За несколько приемов он демонтировал с машины, находящейся на зимней стоянке на территории предприятия, полуоси заднего моста, а также гидроманипулятор. Детали МАЗа, принадлежащего его знакомому, он разобрал и распилил на части с помощью отрезной машинки. Похищенное подсудимый сдал в пункт металлоприема, выручив в общей сумме около 11 тысяч рублей. Все деньги он потратил на продукты и сигареты, при этом реальная стоимость украденных деталей составила более 600 тысяч рублей.

Молодой человек ранее неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности, в декабре 2018 года освободился из мест лишения свободы.

Как сообщили в прокуратуре республики, суд признал мужчину виновным и назначил наказание — 2 года исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшего о взыскании с виновного причиненного ущерба.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее в Карелии сильные воры унесли из подъезда дверь весом в 170 кг и сдали на металлолом.

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