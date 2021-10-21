В Карелии стартовал форум финно-угорских народов России

В Петрозаводске прозвучат заклинания ненецких шаманов, удмуртский этно-фолк и марийские напевы.

В Карелии с 21 по 24 октября состоится культурно-образовательный форум «Малая Родина — родник души человека». В нем примут участие исследователи, этнографы, мастера декоративно-прикладного искусства, директора Домов ремесел, солисты и творческие коллективы из Республики Коми, Удмуртской Республики, Республики Марий Эл, Тверской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

В программе форума запланированы семинар в КарНЦ РАН, творческая встреча в «Кантеле», выставка традиционных музыкальных инструментов финно-угорских народов, мастер-классы для студентов, творческие встречи в Пряжинском и Олонецком муниципальных районах. Кульминацией форума станет бесплатный концерт в Петрозаводской государственной консерватории имени А. Г. Глазунова 23 октября.

Проект «Малая родина — родник души человека» реализуется в Карелии, Удмуртии, Коми, Республике Марий Эл, Тверской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах по инициативе Межрегиональной общественной организации «Театр поэзии «Кредо» при поддержке Фонда президентских грантов. Партнерами проекта выступают Министерство культуры Республики Карелия, Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия и администрация Петрозаводска.

Подробнее о форуме можно узнать на сайте администрации Петрозаводска.