Реклама
Прислать новость
«Ждут манны небесной»: Шмаеник оценил готовность Карелии к программе реновации жилья 6
18.06.2021 16:05
Стали известны подробности столкновения пожарной машины и «легковушки» в Петрозаводске 2
18.06.2021 16:30
Поезд «Мурманск-Москва» задержался в пути из-за ДТП на переезде в Карелии 2
18.06.2021 15:23

В Карелии столб остановил пьяного водителя скутера

Новости. Происшествия
11:47, 19 Июня 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Водитель скутера ездил пьяным и не имел прав, но врезался в столб и был госпитализирован.

ДТП произошло в пятницу, 18 июня, в селе Святозеро Пряжинского района, сообщает Госавтоинспекция.

В 17:10 44-летний водитель скутера не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части дороги на правую обочину.  Там он врезался в опору ЛЭП.

В результате ДТП водитель с травмами был доставлен в Пряжинскую ЦРБ, где ему была оказана медицинская помощь. Также было установлено, что мужчина ехал на скутере в состоянии алкогольного опьянения, не имея специального права управления.

Нарушителю грозит административный арест от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей. Решение о наказании примет суд.

Ранее сообщалось, что в Карелии дама за рулем сбила велосипедистку.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.06.2021, 16:33
Погибшая на озере в Карелии семья приехала в деревню к родственникам порыбачить
12.06.2021, 13:42
Стали известны подробности трагедии на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 10:26
Очевидец рассказал, что происходило на берегу Онежского озера в Петрозаводске, где утонули трое подростков
12.06.2021, 09:27
Глава Карелии ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом
13.06.2021, 15:00
Стали известны подробности гибели семьи с двумя маленькими девочками на озере в Карелии
12.06.2021, 10:03
Утонувшие девятиклассники в Онеге в Петрозаводске не дожили до выпускного 9 дней

Аналитика

18.06.2021 16:57
Капитал
Клиники на Чайкиной: Коронавирус не дремлет!
В последнее время поступают тревожные новости о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе в Карелии.
Сколько смогли 1
18.06.2021 16:55
Владимир Кванин, партия «Новые люди»: «Экологически чистая Карелия — это наша цель»
18.06.2021 12:00
Зюганов: «Главная цель - отобрать голоса у нас» 5
17.06.2021 09:56
У озера 3
15.06.2021 16:13
Вся аналитика

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»