В Карелии столб остановил пьяного водителя скутера

Водитель скутера ездил пьяным и не имел прав, но врезался в столб и был госпитализирован.

ДТП произошло в пятницу, 18 июня, в селе Святозеро Пряжинского района, сообщает Госавтоинспекция.

В 17:10 44-летний водитель скутера не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части дороги на правую обочину. Там он врезался в опору ЛЭП.

В результате ДТП водитель с травмами был доставлен в Пряжинскую ЦРБ, где ему была оказана медицинская помощь. Также было установлено, что мужчина ехал на скутере в состоянии алкогольного опьянения, не имея специального права управления.

Нарушителю грозит административный арест от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей. Решение о наказании примет суд.

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