В Карелии стремительно растет число вакансий, где можно получать зарплату каждый день

Служба исследований сервиса по трудоустройству hh.ru выяснила, как часто работодатели Карелии готовы предложить своим сотрудникам ежедневную оплату.

За 2022 год количество таких вакансий выросло на 46%.

Чаще всего ежедневно готовы платить курьерам – их доля составляет 72% от общего количества специальностей, где есть такая форма оплаты.

Еще по 5% приходится на вакансии кладовщиков и упаковщиков, по 4% - на вакансии водителей и промоутеров, по 1% - на вакансии продавцов, администраторов, грузчиков, менеджеров по продажам и разнорабочих.

Как правило, работу с ежедневными выплатами предлагают компании из отраслей «Перевозки, логистика, ВЭД» (50%). В 91% случаев опыт работы не требуется. 70% вакансий связаны с частичной занятостью.

Также опрос hh.ru, показал, что лишь 5% жителей Карелии хотели бы получать зарплату каждый день. 19% предпочитают еженедельные выплаты, 53% - раз в две недели, 10% - раз в месяц. Еще 13% сообщили, что периодичность выплаты зарплаты для них не имеет значения. Ежедневные выплаты чаще прочих выбирали начинающие специалисты (12%), представители сферы туризма и ресторанов (8%), медики и фармацевты (7%), рабочий персонал (6%) и специалисты автобизнеса (5%).

Топ актуальных вакансий с ежедневными выплатами в Карелии

Сборщик заказов, до 54 000 руб. на руки,

Пеший курьер-сборщик, до 72 000 руб. на руки,

Сотрудник в фотоотдел, копировальный центр, до 45 000 руб. на руки,

Водитель-курьер на своем автомобиле / автокурьер, до 120 000 руб. на руки,