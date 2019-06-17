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Новости. Общество
14:53, 17 Июня 2019
фото: Правительство Карелии

В Карелии строятся и реконструируются канализационные очистные сооружения и водопроводные сети

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Глава республики 14 июня посетил строительную площадку в поселке Ладва Прионежского района, где в данный момент ведется строительство канализационных очистных сооружений, сообщили в правительстве Карелии.

Работы проводятся в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года".

На участке уже проведены подготовительные работы – монтаж ограждения, вырублены деревья и кустарники, обустроена подъездная дорога.

Александр Ломако, и.о. министра строительства, ЖКХ и энергетики РК, отметил, что на период проведения строительно-монтажных работ обустроена временная канализация. Сейчас проводится демонтаж существующих очистных, практически готов котлован, ведутся работы по технологическому присоединению к электрическим сетям.

По словам Александра Ломако, на новые очистные будут оборудованы установкой Alta Air Master PRO 150, производительностью 150 куб м/сутки с блоком дезинфекции. Работа станции будет полностью автоматизирована, для контроля потребуется один оператор на смене.



"Вопрос строительства и реконструкции КОСов в населенных пунктах республики для нас стратегически важен. Карелия должна остаться чистым регионом. Именно поэтому данные объекты вошли в федеральную целевую программу развития Карелии", – отметил Артур Парфенчиков.


Правительство Карелии
В рамках подготовки к 100-летию образования Карелии в республике ведутся работы по строительству и реконструкции канализационных очистных сооружений в Чупе, Видлице, Заозерном и прокладывается трубопровод холодного водоснабжения в Сегеже.

В Чупе к сегодняшнему дню выполнены работы по планировке территории, проведены дополнительные геологические изыскания, подготовлена площадка под канализационно-насосную станцию. После реализации проекта мощность очистных сооружений составит 660 куб м/сутки.

В Видлице ведутся подготовительные работы для реконструкции очистных, все необходимое оборудование завезено на площадку. В поселке Заозерный подрядчик проводит монтаж оборудования, в августе планируются пуско-наладочные работы. В Сегеже для прокладки трубопровода холодного водоснабжения и установки водоразборных колонок по улицам Линдозерская, Анохина, А. Лисициной и Ригоева ведутся геодезические работы.

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Комментарии

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zanoza
2019-06-17 15:32:31
А Медгора пусть продолжает фекалии в Онего сливать? Проблемы с канализацией в Суоярви тоже никого не волнуют? Подходим к празднованию 100-летия республики по уши в *овне, ура!
Изя
2019-06-17 15:44:29
Да , о чем вы , дорогая Заноза , не до этого ему . Ещё бухло с затонувшего корабля на Ладоге не поднял )))) А . вы такое пишите ))) :)
Гость
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