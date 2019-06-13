В Карелии суд обязал администрацию принять в муниципальную собственность жилой дом

Дом был признан непригодным для проживания, сообщили в Беломорском районном суде.

Женщина подала иск к администрации Беломорского района об обязании принять в муниципальную собственность жилое помещение.

В ходе судебного разбирательства установлено, что женщина зарегистрирована в доме, который ранее относился к ОАО "РЖД" Беломорской дистанции гражданских сооружений.

Позже дом не стоял на балансе, как ОАО "РЖД", так и органов местного самоуправления, и был признан аварийным и непригодным для проживания.

Суд обязал администрацию принять в муниципальную собственность жилое помещение, в котором зарегистрирована женщина.