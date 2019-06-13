14:15, 13 Июня 2019
В Карелии суд обязал администрацию принять в муниципальную собственность жилой дом
Новости по теме
Загрузка...
Дом был признан непригодным для проживания, сообщили в Беломорском районном суде.
Женщина подала иск к администрации Беломорского района об обязании принять в муниципальную собственность жилое помещение.
В ходе судебного разбирательства установлено, что женщина зарегистрирована в доме, который ранее относился к ОАО "РЖД" Беломорской дистанции гражданских сооружений.
Позже дом не стоял на балансе, как ОАО "РЖД", так и органов местного самоуправления, и был признан аварийным и непригодным для проживания.
Суд обязал администрацию принять в муниципальную собственность жилое помещение, в котором зарегистрирована женщина.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.06.2019, 09:30
08.06.2019, 18:30
06.06.2019, 15:23
08.06.2019, 15:17
07.06.2019, 11:03
Аналитика
Сегодня 09:38
Капитал
Норвежцы обеспокоены ростом турпотока. С одной стороны, это приток денег, с другой – проблемы с экологией, инфраструктурой и населением.
11.06.2019 17:02
10.06.2019 11:20
10.06.2019 09:35
07.06.2019 17:39
Чтиво
Сегодня 10:56
Личное мнение
Публикуем обращение членов правления Союза архитекторов Карелии по поводу установки стелы Воинской славы на месте Дерева Дружбы.
11.06.2019 14:31
10.06.2019 15:50
10.06.2019 09:39
Комментарии