В Карелии суд ограничил доступ к сайту с инструкцией по изготовлению электроудочек

По решению Петрозаводского городского суда ограничен доступ к сайту с информацией об изготовлении и использовании запрещенных орудий лова рыбы, сообщили в прокуратуре Карелии.

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила на одном из сайтов информацию о том, как самостоятельно собрать, а затем использовать на рыбалке электроудочку. При этом применение орудий, воздействующих на водные биоресурсы электрическим током, запрещено в соответствии с законодательством о рыболовстве.

В прокуратуре считают, что "распространение такой информации оказывает негативное влияние на правосознание граждан, формирует искаженное представление о рыболовстве и охране водных биологических ресурсов, провоцирует на противоправное поведение".

В Петрозаводском городском суде согласить с природоохранной прокуратурой и поставновил огранить доступ к сайту. Копия решения суда направлена в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с целью блокировки сайта.

Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петрозаводска добивается блокировки сайтов, где торгуют электросчетчиками с секретом.