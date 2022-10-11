В Карелии суд отобрал права у водителя-наркомана

Жителя Пудожского района, страдающего наркотической зависимостью, лишили водительских прав.

По сообщению прокуратуры Карелии, 32-летний житель Пудожского района был признан виновным в незаконном хранении наркотиков. В ходе судебного заседания рассмотрели заключение судебно-психиатрической экспертизы. Согласно документу, у подсудимого обнаружен синдром зависимости от каннабиноидов.

На основании экспертизы прокуратура района направила в суд исковое заявление о прекращении права мужчины с наркотической зависимостью на управление транспортными средствами.

Суд лишил наркомана водительских прав.

Ранее сообщалось, наркомана в Карелии приговорили к исправительным работам и принудительному лечению.