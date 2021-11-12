В Карелии суд рассмотрит дело о гибели женщины, сброшенной с балкона

Следком завершил расследование уголовного дела, возбужденного против дамы, которую обвиняют в том, что она столкнула другую женщину с балкона.

Сегежские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летней ранее судимой женщины, которую обвиняют в совершении убийства. Об этом информирует Следком Карелии.

По данным следствия, в сентябре прошлого года в Сегеже во время распития спиртных напитков между двумя женщинами началась ссора и завязалась драка. Находясь вблизи балконной двери, обвиняемая, решив убить свою знакомую, с силой оттолкнула от себя потерпевшую. Женщина, переступив балконную дверь, потеряла равновесие, перевалилась через перила балкона и упала на землю с высоты более 13 метров. В результате падения потерпевшая скончалась.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел 20 сентября. В этот день возле дома № 8А по улице Антикайнена в Сегеже был обнаружен труп женщины.