В Карелии товар из магазинов незаметно выносили и стар и млад

Росгвардейцы задержали жителей республики разных возрастов, попавшихся на кражах.

Как сообщили в Росгвардии Карелии, группы задержания вневедомственной охраны на днях выезжали по нескольким адресам. От действий злоумышленников пострадали сетевые магазины в Кондопоге, Сегеже, Олонце и Кеми.

На месте были задержаны жители Карелии 30, 38, 48 и 60 лет, незаметно выносившие товар из магазинов. Общая сумма ущерба составила 3 тысячи рублей. Росгвардейцы передали задержанных полиции.

А в Петрозаводске на Ключевой работники магазина узнали молодого человека, который ранее совершил кражу и успел скрыться. Теперь 20-летнего местного жителя поймали, и патруль Росгвардии доставил его в полицию.