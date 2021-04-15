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В Карелии трагически погиб ветеран службы УФСИН

Новости. Общество
16:30, 16 Апреля 2021
фото: © Архив/Юрий Смитюк/ТАСС
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Подполковник внутренней службы управления ФСИН в отставке Василий Сокур погиб на 67-м году жизни.

Как сообщили в ведомстве, в апреле на 67-м году жизни трагически погиб ветеран уголовно-исполнительной системы, подполковник внутренней службы в отставке Василий Степанович Сокур.

"Скорбим в связи с кончиной Василия Степановича, выражаем глубокие соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении УФСИН по Карелии.

Прощание с ветераном состоится 19 апреля с 10:00 до 11:00 часов в траурном зале на ул. Вольной, 4 в Петрозаводске.

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