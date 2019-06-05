В Карелии трех рыбаков унесло в открытое озеро

Инцидент произошел 4 июня в Прионежском районе, сообщили в МЧС Карелии.

Трое рыбаков отправились ловить рыбу на самодельном плоту районе 17-го километра автодороги "Петрозаводск – Ошта" в Онежском озере.

В 16.51 в МЧС поступило сообщение о том, что плот с рыбаками стало уносить далеко от берега.

Сотрудники ГИМС прибыли на место происшествия и доставили горе-рыбаков на берег.