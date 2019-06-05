В Карелии трех рыбаков унесло в открытое озеро

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Инцидент произошел 4 июня в Прионежском районе, сообщили в МЧС Карелии.
Трое рыбаков отправились ловить рыбу на самодельном плоту районе 17-го километра автодороги "Петрозаводск – Ошта" в Онежском озере.
В 16.51 в МЧС поступило сообщение о том, что плот с рыбаками стало уносить далеко от берега.
Сотрудники ГИМС прибыли на место происшествия и доставили горе-рыбаков на берег.
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