В Карелии цены на оптовом рынке электроэнергии останутся регулируемыми

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Кабмин РФ вносит в Госдуму законопроект о регионах с особым функционированием рынка электроэнергии.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму законопроект, устанавливающий ограничение на включение новых участков в перечень субъектов страны, территории которых правительство может отнести к отдельным частям ценовых зон, для которых устанавливаются особенности функционирования рынков электрической энергии, пишет ТАСС.
Кроме того, законопроектом определен список регионов, в которых цены на оптовом рынке электроэнергии останутся регулируемыми. В него вошли республики Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Северная Осетия, Тыва, Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская Республики.
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