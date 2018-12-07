В Карелии цены на оптовом рынке электроэнергии останутся регулируемыми

Кабмин РФ вносит в Госдуму законопроект о регионах с особым функционированием рынка электроэнергии.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму законопроект, устанавливающий ограничение на включение новых участков в перечень субъектов страны, территории которых правительство может отнести к отдельным частям ценовых зон, для которых устанавливаются особенности функционирования рынков электрической энергии, пишет ТАСС.

Кроме того, законопроектом определен список регионов, в которых цены на оптовом рынке электроэнергии останутся регулируемыми. В него вошли республики Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Северная Осетия, Тыва, Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская Республики.