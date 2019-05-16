В Карелии туристам будут сдавать в аренду мотоциклы

Приезжающие в Карелию туристы в этом году впервые получат возможность прокатиться по туристическим маршрутам на арендованных мотоциклах.

Об этом сообщила сегодня начальник регионального управления по туризму Екатерина Биктимирова.

"Туроператоры смогут воспользоваться этой услугой, так как мотодвижение сейчас закупило мотоциклы для того, чтобы давать в аренду и провозить по мотомаршрутам", – сказала Биктимирова.

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