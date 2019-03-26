В Карелии убийца оставил тело в подъезде

Житель поселка Пиндуши убил малознакомого мужчину во время пьянки, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в сентябре 27-летний мужчина в Пиндушах распивал спиртное с малознакомым мужчиной. В ходе застолья мужчины поссорились, и обвиняемый избил гостя руками и ногами.

В результате потерпевший получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия, а обвиняемый выволок его тело в подъезд дома, где оставил.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.



