В Карелии убийца оставил тело в подъезде

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Житель поселка Пиндуши убил малознакомого мужчину во время пьянки, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, в сентябре 27-летний мужчина в Пиндушах распивал спиртное с малознакомым мужчиной. В ходе застолья мужчины поссорились, и обвиняемый избил гостя руками и ногами.
В результате потерпевший получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия, а обвиняемый выволок его тело в подъезд дома, где оставил.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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