Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
07:15, 31 Августа 2018

В Карелии ученые обнаружили археологические памятники

По теме

"Биг Бен" в Петрозаводске пошел трещинами
31.08.18 07:20
Медведев обсудит расходы бюджета до 2021 года на развитие регионов, в том числе Карелии
31.08.18 07:14
Власти Ленобласти открестились от мусора в Пряже
31.08.18 06:40
Все новости
Загрузка...

В Олонецком и Питкярантском районах в местах предполагаемого строительства газопроводов обнаружены углежогные кучи и ямы, которые являются археологическими памятниками.

Как отметил старший научный сотрудник Сектора археологии Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН Алексей Тарасов, углежогные кучи и ямы в нашей стране относительно недавно были признаны археологическими памятниками.

"Их изучение находится в начальной стадии. Неизвестна точная датировка возникновения такого промысла, не разработана типология связанных с ним сооружений. В то же время, следует отметить, что углежогные объекты стали сейчас наиболее часто выявляемым видом археологических памятников, поскольку в определённый период истории (XVIII – XIX вв.) этот промысел стал действительно массовым", - сообщается в паблике Карельского научного центра РАН.

В ходе полевого сезона 2018 года прошли археологические разведочные работы на территории Питкярантского, Олонецкого, Прионежского, Пряжинского, Лоухского районов Карелии, а также на территории Вологодской и Ленинградской областей. 

Цель таких работ заключается в выявлении объектов археологического наследия, которые могут быть уничтожены при строительных работах, и разработке мероприятий по обеспечению их сохранности. Согласно действующему законодательству, к таким объектам относятся полностью или частично погребённые в земле следы человеческой деятельности, с момента образования которых прошло, по крайней мере, сто лет, добавили в научном центре.

По теме

"Биг Бен" в Петрозаводске пошел трещинами
31.08.18 07:20
Медведев обсудит расходы бюджета до 2021 года на развитие регионов, в том числе Карелии
31.08.18 07:14
Власти Ленобласти открестились от мусора в Пряже
31.08.18 06:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.08.2018, 14:05
Как сохранить нормальное артериальное давление до старости
27.08.2018, 14:54
Кого в Карелии не коснется пенсионная реформа?
27.08.2018, 14:12
Мэрия ищет тех, кто посадил в Петрозаводске ложноплатановый клен
28.08.2018, 08:05
В Петрозаводске 30 человек отравились неизвестными веществами
26.08.2018, 11:27
Соцсети: Атаки волков на Суоярви продолжаются
25.08.2018, 11:35
Парфенчиков потребовал вывезти обратно питерские отходы, привезенные на свалку в Пряжу

Аналитика

29.08.2018 16:06
Обществоведение
"Где произошла потеря ребенка?" 3
Глава Карелии Артур Парфенчиков впервые рассказал, что думает о подростке, подозреваемом в поджоге Успенской церкви.
Финансовая задачка: как собраться в университет
29.08.2018 10:57
Кого в Карелии не коснется пенсионная реформа? 13
27.08.2018 14:54
"Надеялся, что все обойдется" 2
22.08.2018 16:23
Сила воды: реки Карелии на службе у человека 2
22.08.2018 14:28
Вся аналитика

Чтиво

28.08.2018 10:00
Без политики
Робот – это не игрушка
В лаборатории робототехники "Технолэнд" уверены: в Карелии должны не только рубить лес, но и осваивать современные технологии. Поэтому лаборатория ждет талантливых и заинтересованных в знаниях детей.
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
21.08.2018 08:58
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
"Рожденный пить любить не может" 4
16.08.2018 11:13
архив чтиво

Медиа

Фестиваль красок в Петрозаводске
27.08.2018 10:57
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»