В Карелии ученые обнаружили археологические памятники

В Олонецком и Питкярантском районах в местах предполагаемого строительства газопроводов обнаружены углежогные кучи и ямы, которые являются археологическими памятниками.

Как отметил старший научный сотрудник Сектора археологии Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН Алексей Тарасов, углежогные кучи и ямы в нашей стране относительно недавно были признаны археологическими памятниками.

"Их изучение находится в начальной стадии. Неизвестна точная датировка возникновения такого промысла, не разработана типология связанных с ним сооружений. В то же время, следует отметить, что углежогные объекты стали сейчас наиболее часто выявляемым видом археологических памятников, поскольку в определённый период истории (XVIII – XIX вв.) этот промысел стал действительно массовым", - сообщается в паблике Карельского научного центра РАН.

В ходе полевого сезона 2018 года прошли археологические разведочные работы на территории Питкярантского, Олонецкого, Прионежского, Пряжинского, Лоухского районов Карелии, а также на территории Вологодской и Ленинградской областей.

Цель таких работ заключается в выявлении объектов археологического наследия, которые могут быть уничтожены при строительных работах, и разработке мероприятий по обеспечению их сохранности. Согласно действующему законодательству, к таким объектам относятся полностью или частично погребённые в земле следы человеческой деятельности, с момента образования которых прошло, по крайней мере, сто лет, добавили в научном центре.