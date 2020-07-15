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В Карелии удаленный в отставку глава Сортавалы восстановлен в должности

Новости. Политика
18:34, 16 Июля 2020
фото: Администрация Сортавальского поселения/vk.com/public182704199
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Сортавальский городской суд отменил решение местного горсовета об удалении в отставку избранного главы муниципального образования Сергея Крупина.

Сегодня городской суд Сортавалы отменил решение местного горсовета об удалении Крупина в отставку. Сергей Крупин восстановлен в должности. Об этом корреспонденту "Столицы на Онего" сообщил депутат Заксобрания Карелии Александр Федичев, представляющий в парламенте фракцию "Справедливая Россия".

"Никаких оснований для его удаления не было. Это было наглое решение", - так Федичев прокомментировал действия представителей сортавальского горсовета, ранее сместивших Крупина с поста.

По оценке парламентария Федичева, сегодняшнее решение суда перечеркивает схему карельского правительства по объединению Сортавальского и Хелюльского поселений. Именно с этими планами региональных чиновников не соглашался Крупин.

Напомним, городской совет Сортавалы принял 2 июля решение об "удалении в отставку" избранного главы муниципального образования Сергея Крупина. Временно исполняющим обязанности главы муниципалитета внеочередная сессия горсовета назначила депутата Олега Белова.

С инициативой "удаления в отставку" главы Сортавалы выступила группа депутатов городского совета, которые считают, что Сергей Крупин не исполняет свои обязанности по решению вопросов местного значения в течение более чем трех месяцев. Однако глава Сортавалы Сергей Крупин с этими претензиями депутатов не согласен. По его мнению, инициатива об "удалении" избранного главы муниципального образования в отставку связана с неподписанием им решения сессии горсовета от 17 марта об объединении Сортавальского и Хелюльского поселений.

Затем Сергей Крупин подал в суд административный иск с намерением оспорить свое увольнение. Сегодня суд поддержал требование избранного главы Сортавалы.

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