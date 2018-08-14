В Карелии уклонявшийся от обязательных работ осужденный направлен в колонию

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Пудожский районный суд заменил 23-летнему осужденному поселка Кривцы обязательные работы на лишение свободы, сообщает прокуратура Карелии.
В ноябре 2017 года мужчина был признан виновным в угоне автомобиля, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и приговорен к штрафу. В связи с неуплатой наказание было заменено на обязательные работы сроком 300 часов.
Однако осужденный часто не выходил на работу из-за употребления алкоголя, а также из-за нежелания отбывать наказание.
На момент рассмотрения представления в суде мужчина отработал только 13 часов.
В результате суд отправил злоумышленника на 35 дней с отбыванием наказания в колонии-поселении.
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