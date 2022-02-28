В Карелии управляющие компании оштрафованы почти на 2 млн рублей за плохую уборку снега

Управляющим организациям республики за нарушения обязательных требований к содержанию кровель, козырьков, входных зон и придомовых территорий выставлен штраф на общую сумму свыше 1,8 млн рублей.

Госкомитет Карелии по жилищному надзору опубликовал данные по результатам рейдов зимой. Всего за три зимних месяца Госкомитетом по вопросам содержания кровель, козырьков, входных зон и придомовых территорий многоквартирных домов обследовано 2211 объектов в Петрозаводске и Костомукше, Медвежьегорском, Лахденпохском, Питкярантском, Сортавальском, Суоярвском муниципальных районах. По результатам рейдов составлено 174 акта.

В адрес управляющих организаций и ТСЖ, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на территории республики, направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в части уборки кровель от снега, наледи и сосулек.

Для устранения выявленных нарушений выдано 44 предписания. В отношении управляющих организаций возбуждено 44 дела об административных правонарушениях. Вынесено 39 решений о привлечении управляющих организаций к ответственности с применением штрафных санкций на общую сумму 1 млн 875 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, обрушился козырек над входом в школу в райцентре Карелии.