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В Карелии уровень заболеваемости ОРВИ превышает эпидпорог на 12%

Новости. Общество
09:17, 10 Ноября 2020
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС
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За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 5377 случаев заболевания острыми респираторными вирусными заболеваниями, сообщили в управлении Роспотребнадзора республики.

Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения выше уровня эпидемического порога на 12,1%. Превышение произошло за счет взрослого населения 15 лет и старше (+99,0%); среди детей заболеваемость ниже эпидпорога во всех возрастных группах: в возрасте 0-2 года (-38,8%), 3-6 лет (-32,7%), 7-14 лет (-40,6%). По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 1,5% (-81 сл.).

Превышение среднемногонедельного уровня зарегистрирвано в Беломорском (+5,8%), Лахдепохском (+49,5%), Лоухском (+34,9%), Олонецком (+14,7%), Сортавальском (+5,2%) районах и Костомукше (+2,8%).

В Петрозаводске за 45-ю неделю зарегистрировано 2994 случая заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 6,7%. Однако в возрастной группе 15 лет и старше заболеваемость превышает эпидпорог (+55,8%); среди детского населения заболеваемость ниже эпидпорога во всех возрастных группах (0-2 года на 60,1%, 3-6 лет – на 43,8%, 7-14 лет- на 47,4%). По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения выше на 1,1% (+33 сл.).

За прошедшую неделю при обследовании больных ОРВИ выделено 14 риновирусов.

Ранее глава карельского Роспотребнадзора дала прогноз по росту эпидемии в республике.

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