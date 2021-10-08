В Карелии усиливаются противоковидные ограничения, в планах – введение QR-кодов

Преимуществом будут пользоваться организации с Паспортом коллективного иммунитета, сообщили в республиканском оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В Карелии в настоящий момент рассматриваются предложения по усилению ограничительных мер. Одно из них — введение QR-кодов для посещения учреждений общепита и общественных мест.

При введении новых ограничений в режиме наибольшего благоприятствования будут находиться предприятия и организации, имеющие Паспорта коллективного иммунитета.

Напомним, по данным оперштаба республики, в Карелии ежедневно выявляется более 250 случаев заболевания коронавирусом, растет и количество смертей. В стационарах лечатся 900 человек, 50 из них находятся в тяжелом состоянии, четверо — в крайне тяжелом.