В Карелии увеличился минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум

С 1 июня МРОТ и прожиточный минимум в Карелии увеличатся на 10%, сообщили в Управлении труда и занятости Карелии.

С учетом повышения величина прожиточного минимума в республике составит: на душу населения – 16614 рублей, для трудоспособного населения – 18109 рублей, для пенсионеров – 14680 рублей, для детей 16116 рублей.

Согласно поручению президента России Владимира Путина с 1 июня 2022 года минимальный размер оплаты и величина прожиточного минимума увеличивается на 10%.

Соответствующее постановление правительства России подписано 28 мая. Таким образом, с 1 июня МРОТ составит 15279 рублей.

В Карелии на МРОТ начисляется районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, оплата за сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, а также дополнительная оплата (доплата) работы, выполняемой в порядке совмещения профессий (должностей). Таким образом, начисленная месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), с 1 июня 2022 года должна быть не менее 25210,4 руб. по южным районам республики, 27502,2 руб. по средней части, 33613,8 руб. - по северным районам.

Величина прожиточного минимума в Республике Карелия с учетом повышения на 10% с 1 июня составит: на душу населения – 16614 рублей, для трудоспособного населения – 18109 рублей, для пенсионеров – 14680 рублей, для детей 16116 рублей.