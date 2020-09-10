Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии приставы арестовали элитный автомобиль Jaguar за долг в 14 млн рублей 4
10.09.2020 11:15
Пазлы из разных наборов 4
10.09.2020 15:14
Еще у трех школьников в Карелии выявили коронавирус 8
10.09.2020 10:29
Кирха – в подарок 2
Сегодня 08:04
Два водителя погибли при столкновении грузовиков на трассе в Карелии
10.09.2020 14:38

В Карелии уволенный в разгар пандемии сотрудник вернулся на работу через суд

Новости. Общество
07:15, 11 Сентября 2020
фото: © depositphotos.com/
Загрузка...

Сегежский суд восстановил на работе сотрудника, уволенного в период пандемии коронавируса.

В Сегежский суд обратился сотрудник, уволенный с предприятия за отсутствие на рабочем месте в период пандемии, и добился восстановления на работе. Об этом сообщает сайт Сегежского городского суда.

На истца было наложено дисциплинарное взыскание в виде увольнения за прогулы. Истец, в свою очередь, указал, что отсутствовал на работе в связи с закрытием в Сегеже дошкольных учреждений и невозможностью обеспечить присмотр за ребенком иными членами семьи.

Суд выяснил, что истцом направлялись работодателю заявления о предоставлении выходных дней и ежегодного оплачиваемого отпуска с указанием причин и приложением соответствующих справок. Однако работодатель отказал ему в предоставлении отпуска в связи с производственной необходимостью. Причины отсутствия истца на рабочем месте работодатель посчитал неуважительными.

"Решением суда увольнение истца признано незаконным, истец восстановлен на работе. При вынесении решения суд руководствовался тем, что истцу должен был быть предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск по его заявлениям, учитывая распоряжение Главы Республики Карелия № 127-р от 12.03.2020. Доказательств невозможности предоставления истцу отпуска в связи с производственной необходимостью ответчиком представлено не было", - говорится на сайте суда.

Ранее сообщалось, сколько работников попали под сокращение на предприятиях Карелии.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Театральный критик
2020-09-11 07:16:52
Нафиг нужен такой работничек
Саныч
2020-09-11 08:57:34
Театральный критик, такой как ты, точно не нужен.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.09.2020, 06:40
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
06.09.2020, 16:28
Украинец собирает до 130 кг черники в день и за два месяца в Финляндии заработал 8,5 тыс. евро
04.09.2020, 17:20
Водитель выжил в страшной аварии в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
05.09.2020, 15:45
Машина Росгвардии пошла на таран в Петрозаводске (ВИДЕО)
04.09.2020, 10:43
"Мы пережили этот кризис относительно спокойно"
08.09.2020, 08:20
Парфенчиков рассказал, когда в Карелии включат отопление

Чтиво

10.09.2020 15:38
Без политики
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
Увы, COVID-19 не дремлет: в осенне-зимний период возможен новый всплеск заболеваемости.
Пазлы из разных наборов 4
10.09.2020 15:14
Как я болела коронавирусом 4
09.09.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»