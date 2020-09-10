В Карелии уволенный в разгар пандемии сотрудник вернулся на работу через суд

Сегежский суд восстановил на работе сотрудника, уволенного в период пандемии коронавируса.

В Сегежский суд обратился сотрудник, уволенный с предприятия за отсутствие на рабочем месте в период пандемии, и добился восстановления на работе. Об этом сообщает сайт Сегежского городского суда.

На истца было наложено дисциплинарное взыскание в виде увольнения за прогулы. Истец, в свою очередь, указал, что отсутствовал на работе в связи с закрытием в Сегеже дошкольных учреждений и невозможностью обеспечить присмотр за ребенком иными членами семьи.

Суд выяснил, что истцом направлялись работодателю заявления о предоставлении выходных дней и ежегодного оплачиваемого отпуска с указанием причин и приложением соответствующих справок. Однако работодатель отказал ему в предоставлении отпуска в связи с производственной необходимостью. Причины отсутствия истца на рабочем месте работодатель посчитал неуважительными.

"Решением суда увольнение истца признано незаконным, истец восстановлен на работе. При вынесении решения суд руководствовался тем, что истцу должен был быть предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск по его заявлениям, учитывая распоряжение Главы Республики Карелия № 127-р от 12.03.2020. Доказательств невозможности предоставления истцу отпуска в связи с производственной необходимостью ответчиком представлено не было", - говорится на сайте суда.

Ранее сообщалось, сколько работников попали под сокращение на предприятиях Карелии.